Социальный рынок открылся в городе Дума в сирийской Восточной Гуте

Социальный рынок с товарами по сниженным ценам открылся в городе Дума в районе Восточная Гута, недавно освобожденном от боевиков.
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Кади Лофари, директор рынка: «У нас есть все продукты, которые нужны для жизни, и они продаются по самым низким ценам. Мы знаем, что эти люди сильно пострадали от войны, поэтому мы постарались для них. Здешние цены в среднем равны оптовым ценам. Здесь все дешевле чем в Дамаске во много раз».
Как передает ТАСС, открытию рынка предшествовала реклама в местных СМИ, в итоге в первый день работы его посетили порядка 300 жителей.
Местная жительница: «С приходом сирийской армии очень многое изменилось. У нас другая жизнь совсем стала. Сейчас еду можно покупать. А до этого мы питались как животные, чем придется».
В апреле этого года город при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон был освобожден от боевиков исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» и перешел под контроль законного правительства Сирии. Под контролем экстремистов город находился в течение семи лет.
Как передает ТАСС, открытию рынка предшествовала реклама в местных СМИ, в итоге в первый день работы его посетили порядка 300 жителей.
Местная жительница: «С приходом сирийской армии очень многое изменилось. У нас другая жизнь совсем стала. Сейчас еду можно покупать. А до этого мы питались как животные, чем придется».
В апреле этого года город при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон был освобожден от боевиков исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» и перешел под контроль законного правительства Сирии. Под контролем экстремистов город находился в течение семи лет.
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