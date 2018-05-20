Умер глава LG Group Ку Бон Му

Председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му скончался в Сеуле в возрасте 73 лет.

1246 компании

смерть

О смерти главы компании в воскресенье сообщило агентство Ренхап. Отмечается, что Ку Бон Му был госпитализирован в четверг и находился в критическом состоянии. Он перенес несколько операций на головном мозге в этом году.



Ку Бон Му управлял LG Group на протяжении 23 лет. Он возглавил компанию в 1995 году вслед за своим отцом. В связи с ухудшением здоровья Ку Бон Му передал управление LG младшему брату Ку Бон Чжуну, который занимает должность вице-председателя. По информации Ренхап, кресло главы компании в ближайшее время может занять приемный сын умершего Ку Кванг Мо.

