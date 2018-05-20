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    Умер глава LG Group Ку Бон Му

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Умер глава LG Group Ку Бон Му

    Умер глава LG Group Ку Бон Му

    Умер глава LG Group Ку Бон Му
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му скончался в Сеуле в возрасте 73 лет.

    О смерти главы компании в воскресенье сообщило агентство Ренхап. Отмечается, что Ку Бон Му был госпитализирован в четверг и находился в критическом состоянии. Он перенес несколько операций на головном мозге в этом году.

    Ку Бон Му управлял LG Group на протяжении 23 лет. Он возглавил компанию в 1995 году вслед за своим отцом. В связи с ухудшением здоровья Ку Бон Му передал управление LG младшему брату Ку Бон Чжуну, который занимает должность вице-председателя. По информации Ренхап, кресло главы компании в ближайшее время может занять приемный сын умершего Ку Кванг Мо.

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