Электричка насмерть сбила мужчину на станции в Москве

Мужчина погиб под колесами электрички около станции Силикатная Курского направления в столице.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, мужчину сбила электричка Москва — Серпухов.
Из сообщения пресс-службы: «Предварительная причина: пострадавший находился на путях в капюшоне и не видел электропоезд».
Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
Из сообщения пресс-службы: «Предварительная причина: пострадавший находился на путях в капюшоне и не видел электропоезд».
Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
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