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    Электричка насмерть сбила мужчину на станции в Москве

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    Электричка насмерть сбила мужчину на станции в Москве

    Электричка насмерть сбила мужчину на станции в Москве

    Мужчина погиб под колесами электрички около станции Силикатная Курского направления в столице.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО, мужчину сбила электричка Москва — Серпухов.

    Из сообщения пресс-службы: «Предварительная причина: пострадавший находился на путях в капюшоне и не видел электропоезд».

    Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

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