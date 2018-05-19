Евросоюз и власти Греции достигли соглашения по реформам

ЕС и греческие власти достигли соглашения по пакету реформ, которые Афины проводят в рамках третьей программы макрофинансовой помощи.
Из сообщения Еврокомиссии: «Миссия институтов в Афинах завершена. Достигнуто соглашение на уровне персонала по пакету реформ, необходимых для успешного завершения четвертой оценки программы Европейского механизма стабильности. Данное соглашение будет представлено Еврогруппе 24 мая 2018 года».
В коммюнике Европейской комиссии отмечается, что интенсивные переговоры между институтами ЕС и Афинами продолжатся, передает ТАСС.
Третья программа макрофинансовой помощи Греции, объем которой — до 80 млрд евро, была принята странами ЕС в августе 2015 года. Она была утверждена на условиях жестких мер по сокращению в стране пенсий, снижению соцвыплат и приватизации госсобственности. Срок данной программы завершается в августе текущего года.
В коммюнике Европейской комиссии отмечается, что интенсивные переговоры между институтами ЕС и Афинами продолжатся, передает ТАСС.
Третья программа макрофинансовой помощи Греции, объем которой — до 80 млрд евро, была принята странами ЕС в августе 2015 года. Она была утверждена на условиях жестких мер по сокращению в стране пенсий, снижению соцвыплат и приватизации госсобственности. Срок данной программы завершается в августе текущего года.
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