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    Люка Бессона обвинили в изнасиловании

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    • Фото: Reuters © 2018, Axel Schmidt
    Люка Бессона обвинили в изнасиловании

    Люка Бессона обвинили в изнасиловании

    Люка Бессона обвинили в изнасиловании
  • Фото: Reuters © 2018, Axel Schmidt

    • Прославленного французского режиссера, сценарист и продюсера Люка Бессона обвинили в изнасиловании.

    По данным французских СМИ, 27-летняя актриса, имя которой не называет, обратилась в один из полицейских комиссариатов Парижа. Она обвинила знаменитого режиссера Люка Бессона в изнасиловании. По ее словам, это произошло в отеле «Бристоль». Полиция начала расследование, передает ТАСС.

    Адвокат режиссера Тьерри Марембер уже выступил с заявлением. Он сообщил, что его клиент категорически отрицает эти вымышленные обвинения в свой адрес. И добавил, что Люк Бессон «свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют». 59-летний режиссер признал, что знаком с актрисой, которая подала на него заявление, но никогда не допускал неподобающих действий в отношении нее.

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