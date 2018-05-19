Прославленного французского режиссера, сценарист и продюсера Люка Бессона обвинили в изнасиловании.
По данным французских СМИ, 27-летняя актриса, имя которой не называет, обратилась в один из полицейских комиссариатов Парижа. Она обвинила знаменитого режиссера Люка Бессона в изнасиловании. По ее словам, это произошло в отеле «Бристоль». Полиция начала расследование, передает ТАСС.
Адвокат режиссера Тьерри Марембер уже выступил с заявлением. Он сообщил, что его клиент категорически отрицает эти вымышленные обвинения в свой адрес. И добавил, что Люк Бессон «свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют». 59-летний режиссер признал, что знаком с актрисой, которая подала на него заявление, но никогда не допускал неподобающих действий в отношении нее.
Адвокат режиссера Тьерри Марембер уже выступил с заявлением. Он сообщил, что его клиент категорически отрицает эти вымышленные обвинения в свой адрес. И добавил, что Люк Бессон «свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют». 59-летний режиссер признал, что знаком с актрисой, которая подала на него заявление, но никогда не допускал неподобающих действий в отношении нее.
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