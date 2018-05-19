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    Автобус загорелся на МКАД: видео. автобусы, МКАД, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтобус загорелся на МКАД: видео

    Автобус загорелся на МКАД: видео

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    Автобус загорелся на МКАД: видео

    Автобус загорелся на МКАД: видео

    Автобус загорелся на МКАД: видео

      На южной стороне МКАД вспыхнул автобус. На место выехали экстренные службы.

      О ЧП с автобусом сообщил источник «Интерфакса». По его словам, автомобиль загорелся на 22-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Информация о наличии пострадавших уточняется. На место выехали экстренные службы.

      Источник: «Открытое пламя из автобуса на 22-м км МКАД».

      На кадрах с места видно, что пламя полностью охватило пассажирский автобус, а дым поднимается плотным столбом.

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