Автобус загорелся на МКАД: видео

На южной стороне МКАД вспыхнул автобус. На место выехали экстренные службы.
О ЧП с автобусом сообщил источник «Интерфакса». По его словам, автомобиль загорелся на 22-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Информация о наличии пострадавших уточняется. На место выехали экстренные службы.
Источник: «Открытое пламя из автобуса на 22-м км МКАД».
На кадрах с места видно, что пламя полностью охватило пассажирский автобус, а дым поднимается плотным столбом.
Источник: «Открытое пламя из автобуса на 22-м км МКАД».
На кадрах с места видно, что пламя полностью охватило пассажирский автобус, а дым поднимается плотным столбом.
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