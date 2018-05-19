Архивация мозгов и генная терапия: ученые бьются над секретом вечной молодости

Как продлить себе жизнь, прекрасно выглядеть и хорошо себя чувствовать одновременно? Репортер «Центрального телевидения» Татьяна Сидорова вместе с ведущими мировыми учеными попыталась разгадать код второй молодости.

Расчлененные, выжатые, как лимон, мозги: вся информация из них выкачана, загружена в цифровое облако и бороздит бескрайние просторы виртуального мира. Возможно, именно так выглядит бессмертное будущее человека. Во всяком случае, в мечтах ученых из загадочной корпорации Nectome.



Роберт Макинтайр, соонователь стартапа по сохранению мозга: «Мозги каждого человека имеют около 86 млрд нейронов и что-то около квадриллионов синапсов, отвечающих за мысли. Конечно, это зависит от размера мозга, но цель — сохранить их все».



Доброжелательный молодой человек — Роберт Макинтайр — один из основателей нашумевшего стартапа, который, по сути, продает старую как мир мечту: сохранить память о себе и свои мысли на века. С доброжелательной улыбкой Роберт объясняет собравшимся в зале: как именно он и его коллеги собираются увековечить человека. Для начала — просто убьют. Страшнее всего, что во время консервирования мозга его хозяин должен быть жив. Тело в какой-то момент умрет. Под общим наркозом процедура якобы безболезненна.



В значимости открытий генетика из Гарварда — его зовут Джордж Чёрч — никто не сомневается. Он наряду с такими знаменитостями, как Дональд Трамп или Джастин Тимберлейк, дает интервью Стивену Кольберту в студии знаменитого американского The Late Show.



Стивен Колберт, телеведущий: «Есть ли шанс с помощью генной терапии продлить мою жизнь? Или это только для тех, кто рождается сейчас?»



Джордж Чёрч, генетик: «Да, я думаю, да. Это могут подтвердить наши исследования на животных».



Хотя свои исследования Чёрч и его команда проводят в условиях секретности, недавно выяснилось, что в них задействованы лучшие друзья человека.



Подробнее — в материале программы.