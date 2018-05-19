В Канны привезли единственную существующую копию фильма «Айка» режиссера Дворцевого

Вечером в Каннах объявят имена победителей
71-го кинофестиваля. А накануне конкурсная программа завершилась фильмом режиссера Сергея Дворцевого. Социальную драму «Айка» ждали на Лазурном Берегу до последнего. В итоге на фестиваль привезли единственную существующую копию картины, едва закончив монтаж.
В 2008 году Сергей Дворцевой представлял в Каннах картину «Тюльпан» и сразу завоевал главный приз в параллельном конкурсе «Особый взгляд». Теперь режиссер в числе так называемых каннских любимцев. За его творчеством руководство фестиваля следит очень внимательно. Спустя 10 лет Дворцевой снова в Каннах, но уже в основном конкурсе и борется за золотую пальму с фильмом «Айка». Это социальная мелодрама о девушке — мигрантке из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме.
Но главное — каннские отборщики посмотрели всего 40 минут фильма. Именно столько всего было смонтировано два месяца назад. Тогда же они спросили у Дворцевого, успеет ли он закончить. Режиссер ответил утвердительно. В результате «Айка» стала последним конкурсным фильмом нынешних Канн. Полностью смонтированную единственную копию доставили на фестиваль лишь накануне.
Сергей Дворцевой: «Эта картина, знаете, как энергия: моя, людей, с которыми я снимал, актеров. Энергия, которая была вложена в течение шести лет. И для нас Каннский фестиваль — это прежде всего оценка этой работы».
Шесть лет работы. За это время сменялись не только продюсеры, но и многие актеры. Большинство из них — не профессиональные актеры, а как раз те самые нелегальные мигранты, которых за годы съемок не раз задерживала полиция или депортировали из Москвы. В результате много отснятого материала просто не вошло в фильм.
Для Дворцевого главное — насколько искренне рассказана история. По его мнению, все можно и нужно передать как можно проще, без компьютерной графики и спецэффектов. Главное — рассказывать от души.
Сергей Дворцевой: «Я не помню, какой год это был, когда я узнал, что около 250 женщин киргизских отказались от детей, оставили в роддомах. И мне было это удивительно, потому что я сам русский из Казахстана, я родился в Казахстане, хотя уже 20 лет живу в Москве, но хорошо знаю Среднюю Азию. И я знаю, как там трепетно относятся к детям. И мне было удивительно, как так вот люди отказываются спокойно от детей».
В этом году в Каннах — сплошная Россия, отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Сначала было «Лето» Кирилла Серебренникова, а потом «Айка» Сергея Дворцевого.
Но главное — каннские отборщики посмотрели всего 40 минут фильма. Именно столько всего было смонтировано два месяца назад. Тогда же они спросили у Дворцевого, успеет ли он закончить. Режиссер ответил утвердительно. В результате «Айка» стала последним конкурсным фильмом нынешних Канн. Полностью смонтированную единственную копию доставили на фестиваль лишь накануне.
Сергей Дворцевой: «Эта картина, знаете, как энергия: моя, людей, с которыми я снимал, актеров. Энергия, которая была вложена в течение шести лет. И для нас Каннский фестиваль — это прежде всего оценка этой работы».
Шесть лет работы. За это время сменялись не только продюсеры, но и многие актеры. Большинство из них — не профессиональные актеры, а как раз те самые нелегальные мигранты, которых за годы съемок не раз задерживала полиция или депортировали из Москвы. В результате много отснятого материала просто не вошло в фильм.
Для Дворцевого главное — насколько искренне рассказана история. По его мнению, все можно и нужно передать как можно проще, без компьютерной графики и спецэффектов. Главное — рассказывать от души.
Сергей Дворцевой: «Я не помню, какой год это был, когда я узнал, что около 250 женщин киргизских отказались от детей, оставили в роддомах. И мне было это удивительно, потому что я сам русский из Казахстана, я родился в Казахстане, хотя уже 20 лет живу в Москве, но хорошо знаю Среднюю Азию. И я знаю, как там трепетно относятся к детям. И мне было удивительно, как так вот люди отказываются спокойно от детей».
В этом году в Каннах — сплошная Россия, отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Сначала было «Лето» Кирилла Серебренникова, а потом «Айка» Сергея Дворцевого.
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