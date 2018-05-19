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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Владимир Скрипаль. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Владимир Скрипаль

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Владимир Скрипаль

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    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Владимир Скрипаль

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Владимир Скрипаль

    «Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Владимир Скрипаль

      Владимир Скрипаль благодаря проекту познакомился со своим отцом. Это событие перевернуло жизнь мальчика, но в полуфинале ему нужно было сосредоточиться на исполнении.

      Владимир Скрипаль для полуфинала выбрал лиричную композицию Whataya you want from me. Юноша заслужил четыре зеленые кнопки.

      Сергей Лазарев назвал выступление конкурсанта отличным, хотя у него нашлись и небольшие замечания. А Юлианна Караулова заявила, что Владимир многому научился на проекте и проделал большой путь. Игорь Крутой в свою очередь высказал мнение, что у Владимира уже появилась своя особенная манера исполнения.

      Владимир Скрипаль интересуется смешанными единоборствами. И поддержать конкурсанта пришел легендарный боец ММА Джефф Монсон, который по-русски обратился к участнику «Ты супер!». Знаменитый спортсмен заявил, что песня Володи Скрипаля «разбудила эмоции в его сердце».





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.

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