«Ты супер!», выпуск пятнадцатый: Эльвира Филатова

После прошлого выступления Эли Филатовой Игорь Дробыш признался, что она его поразила. Но в полуфинале перед конкурсанткой стояла задача заставить трепетать сердца всех судей.
11-летняя Эльвира Филатова исполнила песню «Мало». Виктор Дробыш нажал зеленую кнопку практически сразу. Юлианна Караулова тоже дала «зеленый свет» конкурсантке. Но Игорь Крутой и Сергей Лазарев не поддались ее очарованию.
Сергей Лазарев, объясняя свое решение, заявил, что считает Элю талантливой девочкой, но, видимо, это просто был не ее день. А Игорь Крутой сказал, что участница обязана продолжить заниматься, чтобы развивать свои способности.
Несмотря на неудачу, конкурсантка заявила, что не расстроилась. Приемная мама, которой запрещено приближаться к дочери из-за одного досадного инцидента, передала ей подарок — мягкую игрушку. И этот «привет» от родного человека вызвал широкую улыбку на лице конкурсантки.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
Сергей Лазарев, объясняя свое решение, заявил, что считает Элю талантливой девочкой, но, видимо, это просто был не ее день. А Игорь Крутой сказал, что участница обязана продолжить заниматься, чтобы развивать свои способности.
Несмотря на неудачу, конкурсантка заявила, что не расстроилась. Приемная мама, которой запрещено приближаться к дочери из-за одного досадного инцидента, передала ей подарок — мягкую игрушку. И этот «привет» от родного человека вызвал широкую улыбку на лице конкурсантки.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 26 мая, в 20:00.
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