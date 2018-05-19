Авиадебошир попытался сорвать погоны с полицейского в Петербурге

С рейса
Санкт-Петербург — Астана в аэропорту Пулково сняли 51-летнего дебошира. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, перед взлетом самолета мужчина проявлял агрессию, отказывался занять свое место, громко матерился, грубил членам экипажа и мешал другим пассажирам, сообщает РИА Новости.
Волк отметила, что в результате его доставили в отделение, где он «размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции». Она добавила, что злоумышленника поместили в камеру, от прохождения медосвидетельствования он отказался.
В отношении задержанного завели административное дело по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».
Волк отметила, что в результате его доставили в отделение, где он «размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции». Она добавила, что злоумышленника поместили в камеру, от прохождения медосвидетельствования он отказался.
В отношении задержанного завели административное дело по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».
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