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    Мост смерти: самая опасная переправа в России грозит рухнуть в любой момент. БАМ, Бурятия, Главная дорога. Специальный репортаж, дороги, Забайкальский край, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМост смерти: самая опасная переправа в России грозит рухнуть в любой момент

    Мост смерти: самая опасная переправа в России грозит рухнуть в любой момент

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    Мост смерти: самая опасная переправа в России грозит рухнуть в любой момент

    Мост смерти: самая опасная переправа в России грозит рухнуть в любой момент

    Мост смерти: самая опасная переправа в России грозит рухнуть в любой момент

      Самый опасный мост в стране — Витимский — стал еще опаснее. Весенний ледоход в Забайкалье снес опору этой экзотической переправы.

      Мост через реку Витим, на границе Забайкалья и Бурятии, связывал с большой землей поселок Куанда. Теперь сооружение, по которому с риском для жизни возили продукты и топливо, может рухнуть.

      Высота — до девяти этажей, длина — полкилометра и никаких ограждений. Опасная конструкция давно манит экстремалов со всего мира. Проехал по мосту и путешественник Сергей Доля. Ролик, в котором страшно красивая переправа — как на ладони, набрал более 100 тысяч просмотров. Эту зимнюю поездку по настилу из старых шпал Сергей запомнил навсегда.

      Сергей Доля: «Один человек вышел и шел впереди машины, он все время следил за передними колесами, чтобы не уехали куда-то не туда. В тех местах, где были слишком большие пробелы между шпалами, он приколачивал доски. Машина проезжала по этим доскам, и дальше человек, который сзади, он их отрывал, передавал вперед».

      Мост возвели в середине 80-х как технический, на время строительства участка Байкало-Амурской магистрали.

      Виктор Гулевич, начальник ПСС Байкальского ПСО МЧС России: «Когда закончилась его эксплуатация, ввели в действие настоящий железнодорожный мост, решили его уничтожить, чтобы никто по нему не ездил, и подожгли его. Но он почему-то не сгорел. Так и остался в таком плачевном состоянии».

      С тех пор покорители моста с гордостью выкладывают видео в Сеть.

      Обрушение опоры и без того аварийного моста огорчило местных жителей. Теперь им придется пользоваться только железной дорогой.

      Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».

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