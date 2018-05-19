Британки в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл гуляют по улицам в подвенечных платьях

Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.



Follow us @RoyalFamily @KensingtonRoyal @ClarenceHouse live all day. pic.twitter.com/ajq4yURMod — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

Как отмечает, до начала венчания еще четыре часа, но публике не нужен никакой разогрев перед основным шоу. Несмотря на прохладную погоду, многие девушки еще в пять утра надели открытые вечерние платья и шляпки, а некоторые — даже подвенечные платья. Очевидно, они сами мечтали бы оказаться сегодня на месте Меган, однако английские холостяки из королевской семьи кончились, всех английских девушек на вираже обошла американка. Впрочем, здесь за нее сегодня радуются и мужчины, и женщины, и из Америки, и из Китая, и из Колумбии, и из Бразилии — и радуются шумно.Те, кто занял место у самых ворот Виндзорского замка в первом ряду, это самые счастливые сегодня люди, возможно, не менее счастливые, чем Гарри и Меган. Некоторые ночевали здесь же, под стенами замка. И накануне роялистам посчастливилось встретить на улице принцев, которые вышли перед сном прогуляться по городу.Подробности — в видеоматериале.