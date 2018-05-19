Британки в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл гуляют по улицам в подвенечных платьях

Считаные часы остаются до церемонии, за которой будут наблюдать по всему миру. В Виндзорском замке состоится свадьба внука королевы Елизаветы II принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. На специальный прием приглашены сотни гостей, включая друзей молодоженов и звезд
шоу-бизнеса. А те, кто хочет хотя бы издали увидеть королевскую чету, начали занимать зрительские места за три дня до мероприятия.
Как отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон, до начала венчания еще четыре часа, но публике не нужен никакой разогрев перед основным шоу. Несмотря на прохладную погоду, многие девушки еще в пять утра надели открытые вечерние платья и шляпки, а некоторые — даже подвенечные платья. Очевидно, они сами мечтали бы оказаться сегодня на месте Меган, однако английские холостяки из королевской семьи кончились, всех английских девушек на вираже обошла американка. Впрочем, здесь за нее сегодня радуются и мужчины, и женщины, и из Америки, и из Китая, и из Колумбии, и из Бразилии — и радуются шумно.
Те, кто занял место у самых ворот Виндзорского замка в первом ряду, это самые счастливые сегодня люди, возможно, не менее счастливые, чем Гарри и Меган. Некоторые ночевали здесь же, под стенами замка. И накануне роялистам посчастливилось встретить на улице принцев, которые вышли перед сном прогуляться по городу.
Подробности — в видеоматериале.
Те, кто занял место у самых ворот Виндзорского замка в первом ряду, это самые счастливые сегодня люди, возможно, не менее счастливые, чем Гарри и Меган. Некоторые ночевали здесь же, под стенами замка. И накануне роялистам посчастливилось встретить на улице принцев, которые вышли перед сном прогуляться по городу.
Подробности — в видеоматериале.
Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.— The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018
Follow us @RoyalFamily @KensingtonRoyal @ClarenceHouse live all day. pic.twitter.com/ajq4yURMod
Комментарии