Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
Онлайн на сайте
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    •  
    Пловец от Бога: спасший пассажиров затонувшего троллейбуса Шаварш Карапетян отмечает юбилей. СССР, история, плавание, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПловец от Бога: спасший пассажиров затонувшего троллейбуса Шаварш Карапетян отмечает юбилей

    Пловец от Бога: спасший пассажиров затонувшего троллейбуса Шаварш Карапетян отмечает юбилей

    10 комментариев
    Пловец от Бога: спасший пассажиров затонувшего троллейбуса Шаварш Карапетян отмечает юбилей

    Пловец от Бога: спасший пассажиров затонувшего троллейбуса Шаварш Карапетян отмечает юбилей

    Пловец от Бога: спасший пассажиров затонувшего троллейбуса Шаварш Карапетян отмечает юбилей

      Легендарный советский спортсмен Шаварш Карапетян отмечает день рождения, ему исполнилось 65.

      Шаварш с детства занимался спортом — гимнастика, потом плавание. Сначала классическое — стал чемпионом Армении. Но из-за конфликта ушел из сборной. Встреча с тренером-подводником Липаритом Алмаскяном для него стала судьбоносной. Шаварш тут же начал тренировки под водой. Уже через год он — на пьедестале почета чемпионата СССР, а затем — международных соревнований. Он завоевал все медали в мире в этой дисциплине. Установил 11 мировых рекордов, но принес в жертву свою карьеру ради спасения людей. В январе 1976 года Шаварш Карапетян вместе с братом и тренером был на пробежке, на их глазах в озеро улетел с дамбы троллейбус с людьми.

      Шаварш нырнул на глубину в 10 метров, выбил стекло троллейбуса, получив ранения, и начал доставать пассажиров, передавать их брату, который был на воде. Так они спасли 28 человек. Это был подвиг за гранью человеческих возможностей. Врачи думали, что работает слаженная команда спасателей. А Шаварш до сих пор не может себе простить, что в одно из погружений он вместо человека вытащил кожаное сиденье. Говорит, переоценил силы организма, сделал на поверхности перед погружением только один вдох.

      Шаварш Карапетян: 17-кратный чемпион мира по подводному плаванию: «Я уже терял сознание, увидел это сиденье, и это стоило одной жизни».

      Его называли пловцом от Бога. Сегодня Шаварш Карапетян живет в Москве, руководит спортивным комплексом. У него трое детей и двое внуков. Из всех своих испытаний он вынес для себя и своих потомков главную истину — жить надо, любя семью, женщину, родину.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru