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    Осужденного за махинации россиянина депортировали из США

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    • Фото: Tenam USA
    Осужденного за махинации россиянина депортировали из США

    Осужденного за махинации россиянина депортировали из США

    Осужденного за махинации россиянина депортировали из США
  • Фото: Tenam USA

    • Россиянин Вадим Микерин, осужденный за откаты на урановых сделках, депортирован из США в Россию после отбытия наказания.

    Как сообщила РИА Новости представитель иммиграционно-таможенной полиции США (ICE), «18 мая офицеры по депортации иммиграционно-таможенной полиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдворили осужденного преступника Вадима Микерина, гражданина России, в его страну».

    Отмечается, что Микерин в последний раз прибыл в США законным путем 16 августа 2014 года. Он был арестован в октябре того же года и в декабре 2015 осужден на четыре года тюрьмы, что означало депортацию после приговора. Микерин был освобожден 24 апреля из федеральной тюрьмы и немедленно переведен в иммиграционную тюрьму для депортации.

    Микерин был осужден по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе «мегатонны в мегаватты» (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом американской структуры признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.

    смотретьВ «Росатоме» задержание Микерина в США связали с политикой
    В «Росатоме» задержание Микерина в США связали с политикой
    Микерин возглавлял корпорацию TENAM — американскую «дочку» компании «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX), аффилированной с Росатомом. Микерина обвиняли в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде откатов на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на сумму 33 миллиона долларов.

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