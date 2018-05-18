Осужденного за махинации россиянина депортировали из США

Россиянин Вадим Микерин, осужденный за откаты на урановых сделках, депортирован из США в Россию после отбытия наказания.
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Как сообщила РИА Новости представитель иммиграционно-таможенной полиции США (ICE), «18 мая офицеры по депортации иммиграционно-таможенной полиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдворили осужденного преступника Вадима Микерина, гражданина России, в его страну».
Отмечается, что Микерин в последний раз прибыл в США законным путем 16 августа 2014 года. Он был арестован в октябре того же года и в декабре 2015 осужден на четыре года тюрьмы, что означало депортацию после приговора. Микерин был освобожден 24 апреля из федеральной тюрьмы и немедленно переведен в иммиграционную тюрьму для депортации.
Микерин был осужден по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе «мегатонны в мегаватты» (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом американской структуры признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.
Микерин возглавлял корпорацию TENAM — американскую «дочку» компании «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX), аффилированной с Росатомом. Микерина обвиняли в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде откатов на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на сумму 33 миллиона долларов.
Отмечается, что Микерин в последний раз прибыл в США законным путем 16 августа 2014 года. Он был арестован в октябре того же года и в декабре 2015 осужден на четыре года тюрьмы, что означало депортацию после приговора. Микерин был освобожден 24 апреля из федеральной тюрьмы и немедленно переведен в иммиграционную тюрьму для депортации.
Микерин был осужден по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе «мегатонны в мегаватты» (ВОУ-НОУ) и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом американской структуры признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.
Микерин возглавлял корпорацию TENAM — американскую «дочку» компании «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX), аффилированной с Росатомом. Микерина обвиняли в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде откатов на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на сумму 33 миллиона долларов.
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