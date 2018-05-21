Тайники с загадками: во Владимире музейщики выставили клады 13 столетий

Владимирский музей впервые показал клады 13 столетий — самое ценное, что жители Древней Руси, Московского царства, затем Российской империи передавали по наследству, а если наступали смутные времена, прятали в тайниках. Более тысячи уникальных вещей, за каждой из которых, своя история или загадка.

Как сообщает корреспондент НТВ Алина Репина, обгоревшее, хрупкое, как стекло серебро нашли в 2008 году, когда на месте погребенного под трехметровым слоем земли дома решили строить новый. Археологи вообще очень любят строителей: по закону перед началом работ обязательно проводить экспертизу.



Умывальник XIII века нашли в Новгороде, когда копали для нового здания драмтеатра траншею.

Восемь веков бронзовый дракон хранил в чреве кресты и увесистую серебряную цепь. Но хозяин так и не пришел — слишком бесповоротно умыл руки.



Можно подумать, что тайники делали только богатые, но нет. Самые массовые — это крестьянские клады — горшки с монетами. Любопытная закономерность: особенно активно крестьяне зарывали деньги во время смены правителей — по скромным горшкам политическую историю учить можно.



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