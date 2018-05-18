Потасовку уральских дачников с водителями сняли на видео

Житель Челябинска Анатолий Вахрушев по дороге на дачу сделал замечание водителю, который не уступил дорогу, за что сильно поплатился. Шоферы с ножами и палками набросились на него.

Инцидент попал в объектив камер очевидцев. На кадрах видно, что в атаку на Вахрушева бросаются двое. Дачник обороняется. Но быстро понимает, что нужно отступить, и пытается укрыться в комнате охранника у шлагбаума.



Спустя пару мгновений потасовка приобретает уже массовый характер. В кадре появляются еще несколько человек — знакомые нарушителей. В этот же момент к противостоянию подключаются другие очевидцы и вступаются за Вахрушева. С одной стороны — шоферы, с другой — дачники из садового товарищества.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Талпы.