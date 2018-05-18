Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Жена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю. альпинизм, Башкирия, горы, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю

    Жена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю

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    Жена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю

    Жена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю

    Жена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю

      Родственникам российского альпиниста, который погиб при восхождении на Эверест, предстоит принять сложное решение о его похоронах. Житель Башкирии Рустем Амиров не дошел до пика самой высокой горы мира всего около сотни метров.

      Накануне путешествия Амиров простудился. Ослабленный организм не выдержал нагрузки и кислородного голодания, в результате спортсмен скончался.

      Перед походом он подписал обязательные для подобного рода путешествием документы. В них он попросил в случае его смерти оставить тело на Эвересте. Но супруга Амирова хочет нарушить его последнюю волю и похоронить на родине.

      Подробности — в видеоматериале.

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