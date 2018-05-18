Жена погибшего на Эвересте альпиниста из Башкирии решила нарушить его последнюю волю

Родственникам российского альпиниста, который погиб при восхождении на Эверест, предстоит принять сложное решение о его похоронах. Житель Башкирии Рустем Амиров не дошел до пика самой высокой горы мира всего около сотни метров.

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Накануне путешествия Амиров простудился. Ослабленный организм не выдержал нагрузки и кислородного голодания, в результате спортсмен скончался.



Перед походом он подписал обязательные для подобного рода путешествием документы. В них он попросил в случае его смерти оставить тело на Эвересте. Но супруга Амирова хочет нарушить его последнюю волю и похоронить на родине.



Подробности — в видеоматериале.