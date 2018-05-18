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    Григорий Лепс попал в больницу

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Григорий Лепс попал в больницу

    Григорий Лепс попал в больницу

    Григорий Лепс попал в больницу
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Российский певец Григорий Лепс находится в больнице на обследовании. Об этом сообщила пресс-секретарь музыканта Наталья Мостакова.

    Наталья Мостакова: «С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится в больнице на обследовании. Состояние артиста не представляет никаких угроз или опасений».

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист госпитализирован с переломом ребер. Однако Мостакова не подтвердила и не опровергла информацию о травме, передает ТАСС.

    Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) — заслуженный артист России, обладатель многих российских музыкальных наград. Его главные хиты — «Натали», «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день».

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