Григорий Лепс попал в больницу

Российский певец Григорий Лепс находится в больнице на обследовании. Об этом сообщила
пресс-секретарь музыканта Наталья Мостакова.
Наталья Мостакова: «С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится в больнице на обследовании. Состояние артиста не представляет никаких угроз или опасений».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист госпитализирован с переломом ребер. Однако Мостакова не подтвердила и не опровергла информацию о травме, передает ТАСС.
Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) — заслуженный артист России, обладатель многих российских музыкальных наград. Его главные хиты — «Натали», «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист госпитализирован с переломом ребер. Однако Мостакова не подтвердила и не опровергла информацию о травме, передает ТАСС.
Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) — заслуженный артист России, обладатель многих российских музыкальных наград. Его главные хиты — «Натали», «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день».
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