Королевский десерт: как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл

На изготовление свадебного торта британского принца Гарри и его невесты, бывшей актрисы американского происхождения Меган Маркл, пошло 200 лимонов и 500 яиц.
Рецепт десерта был опубликован в Twitter королевской семьи.
Кенсингтонский дворец: «Двести лимонов Амальфи, 500 органических яиц из Саффолка, 20 килограммов масла, 20 килограммов муки, 20 килограммов сахара и 10 бутылок напитка из бузины. Приготовление свадебного торта идет полным ходом».
Также была опубликована видеозапись того, как кондитер из лондонского района Хакни Клэр Птак вместе с шестью помощниками начинает приготовление торта на кухне дворца.
Принц Гарри и его невеста нарушили традицию, выбрав для своей свадьбы не фруктовый торт, а торт с лимоном и бузиной. Также сообщается, что выглядеть торт будет также несколько иначе, чем традиционные королевские торты.
Принц Гарри и Меган Маркл поженятся завтра, 19 мая, в Виндзоре. Свадьба обойдется в 32 млн фунтов (43 млн долларов), из которых 30 млн фунтов (40 млн долларов) будет потрачено на обеспечение безопасности. Меган поведет к алтарю принц Уэльский Чарльз. Отец невесты, Томас Маркл, не сможет присутствовать на церемонии из-за перенесенного сердечного приступа и операции на сердце, проведенной в эту среду.
Кенсингтонский дворец: «Двести лимонов Амальфи, 500 органических яиц из Саффолка, 20 килограммов масла, 20 килограммов муки, 20 килограммов сахара и 10 бутылок напитка из бузины. Приготовление свадебного торта идет полным ходом».
Также была опубликована видеозапись того, как кондитер из лондонского района Хакни Клэр Птак вместе с шестью помощниками начинает приготовление торта на кухне дворца.
Принц Гарри и его невеста нарушили традицию, выбрав для своей свадьбы не фруктовый торт, а торт с лимоном и бузиной. Также сообщается, что выглядеть торт будет также несколько иначе, чем традиционные королевские торты.
More than 250 members of the Armed Forces will provide ceremonial support at the #RoyalWedding, including regiments and units with a special relationship with Prince Harry. pic.twitter.com/O9tT0cVKC2— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 мая 2018 г.
Принц Гарри и Меган Маркл поженятся завтра, 19 мая, в Виндзоре. Свадьба обойдется в 32 млн фунтов (43 млн долларов), из которых 30 млн фунтов (40 млн долларов) будет потрачено на обеспечение безопасности. Меган поведет к алтарю принц Уэльский Чарльз. Отец невесты, Томас Маркл, не сможет присутствовать на церемонии из-за перенесенного сердечного приступа и операции на сердце, проведенной в эту среду.
Комментарии