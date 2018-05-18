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    Королевский десерт: как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл. Великобритания, браки и разводы, еда, монархи и августейшие особы, принц Гарри. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоролевский десерт: как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл

    Королевский десерт: как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл

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    Королевский десерт: как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл

    Королевский десерт: как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл

    Королевский десерт: как готовят свадебный торт для принца Гарри и Меган Маркл

      На изготовление свадебного торта британского принца Гарри и его невесты, бывшей актрисы американского происхождения Меган Маркл, пошло 200 лимонов и 500 яиц.

      Рецепт десерта был опубликован в Twitter королевской семьи.

      Кенсингтонский дворец: «Двести лимонов Амальфи, 500 органических яиц из Саффолка, 20 килограммов масла, 20 килограммов муки, 20 килограммов сахара и 10 бутылок напитка из бузины. Приготовление свадебного торта идет полным ходом».

      Также была опубликована видеозапись того, как кондитер из лондонского района Хакни Клэр Птак вместе с шестью помощниками начинает приготовление торта на кухне дворца.

      Принц Гарри и его невеста нарушили традицию, выбрав для своей свадьбы не фруктовый торт, а торт с лимоном и бузиной. Также сообщается, что выглядеть торт будет также несколько иначе, чем традиционные королевские торты.




      Принц Гарри и Меган Маркл поженятся завтра, 19 мая, в Виндзоре. Свадьба обойдется в 32 млн фунтов (43 млн долларов), из которых 30 млн фунтов (40 млн долларов) будет потрачено на обеспечение безопасности. Меган поведет к алтарю принц Уэльский Чарльз. Отец невесты, Томас Маркл, не сможет присутствовать на церемонии из-за перенесенного сердечного приступа и операции на сердце, проведенной в эту среду.

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