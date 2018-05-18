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    Во Франции предотвращен теракт

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    Во Франции предотвращен теракт

    Во Франции предотвращен теракт

    Новый теракт предотвращен во Франции, задержаны два человека. Об этом заявил в пятницу глава французского МВД Жерар Коллон.

    Министр уточнил, что задержаны двое выходцев из Египта, они являются братьями, передает РИА Новости.

    Коллон добавил, что теракт планировалось осуществить либо с применением сильнодействующего яда, либо с использованием взрывчатки.

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    На прошлой неделе в Париже выходец из Чечни Хамзат Азимов, в 2010 году получивший французский паспорт, напал на прохожих с ножом. В результате атаки погиб один человек, еще четверо были ранены. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

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