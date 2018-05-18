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    Президент Сербии объяснил, почему никогда не введет санкции против России

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Витвицкий
    Президент Сербии объяснил, почему никогда не введет санкции против России

    Президент Сербии объяснил, почему никогда не введет санкции против России

    Президент Сербии объяснил, почему никогда не введет санкции против России
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Витвицкий

    • Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям.

    Президент Сербии в интервью немецкому изданию Rheinische Post рассказал о взаимоотношениях с Москвой. Он заверил, что Белград никогда не введет ограничительных мер против России, потому что ценит сотрудничество с Москвой.

    Александр Вучич: «Я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против Российской Федерации».

    Он также рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам Вучича, он неоднократно обращался к российскому лидеру за помощью и каждый раз получал отклик.

    Алексанр Вучич: «Я очень хорошо его знаю и испытываю к нему огромное уважение. И я знаю, что Сербия может положиться на него. Трижды в срочном порядке мне была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону».

    Президент Вучич также отметил, что российская сторона не вмешивается во внутриполитические дела Сербии, в частности, он никогда не слышал от Путина возражений по поводу намерений Белграда вступить в ЕС. При этом Вучич высказал мнение, что вступление Сербии в НАТО стало бы проблемой для России, но подобного не случится, так как Белград предпочитает оставаться нейтральным.

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