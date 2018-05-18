Президент Сербии объяснил, почему никогда не введет санкции против России

Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям.
Президент Сербии в интервью немецкому изданию Rheinische Post рассказал о взаимоотношениях с Москвой. Он заверил, что Белград никогда не введет ограничительных мер против России, потому что ценит сотрудничество с Москвой.
Александр Вучич: «Я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против Российской Федерации».
Он также рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам Вучича, он неоднократно обращался к российскому лидеру за помощью и каждый раз получал отклик.
Алексанр Вучич: «Я очень хорошо его знаю и испытываю к нему огромное уважение. И я знаю, что Сербия может положиться на него. Трижды в срочном порядке мне была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону».
Президент Вучич также отметил, что российская сторона не вмешивается во внутриполитические дела Сербии, в частности, он никогда не слышал от Путина возражений по поводу намерений Белграда вступить в ЕС. При этом Вучич высказал мнение, что вступление Сербии в НАТО стало бы проблемой для России, но подобного не случится, так как Белград предпочитает оставаться нейтральным.
Александр Вучич: «Я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против Российской Федерации».
Он также рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам Вучича, он неоднократно обращался к российскому лидеру за помощью и каждый раз получал отклик.
Алексанр Вучич: «Я очень хорошо его знаю и испытываю к нему огромное уважение. И я знаю, что Сербия может положиться на него. Трижды в срочном порядке мне была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону».
Президент Вучич также отметил, что российская сторона не вмешивается во внутриполитические дела Сербии, в частности, он никогда не слышал от Путина возражений по поводу намерений Белграда вступить в ЕС. При этом Вучич высказал мнение, что вступление Сербии в НАТО стало бы проблемой для России, но подобного не случится, так как Белград предпочитает оставаться нейтральным.
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