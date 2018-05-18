Жители Южных Курил были разбужены землетрясением

Сейсмологи зарегистрировали в пятницу утром землетрясение магнитудой 5,9 на Южных Курилах.
Сообщение специалистов сейсмостанции «Южно-Сахалинск»: «Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в 05:42 по местному времени в координатах 42,6 северной широты, 145,6 восточной долготы на глубине 45 километров. Ощущалось на острове Шикотан в селе Малокурильское силой 3 бала и на острове Кунашир в селе Горячий пляж — 2 балла».
Подземные толчки также ощутили на острове Кунашир жители населенных пунктов Южно-Курильск, Головнино, Горячий Пляж, Лагунное, передает «Интерфакс». В домах раскачивались люстры и другие висящие предметы.
Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет. Повторные толчки не зафиксированы.
Подземные толчки также ощутили на острове Кунашир жители населенных пунктов Южно-Курильск, Головнино, Горячий Пляж, Лагунное, передает «Интерфакс». В домах раскачивались люстры и другие висящие предметы.
Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет. Повторные толчки не зафиксированы.
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