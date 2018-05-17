Арестованы двое бандитов, пытавших семью бывшего вице-губернатора Кубани

Найдены и арестованы двое преступников, совершивших нападение на семью бывшего
вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.
О поимке двоих преступников, совершивших нападение на дом бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, сообщила в четверг пресс-служба СК РФ.
Напомним, нападение произошло на прошлой неделе в Адыгее. Преступники ворвались в дом к родителям экс-чиновника с оружием. Мать Ахеджака погибла. Отец экс-чиновника, его сестра и дочь были ранены. Когда пострадавших увозила скорая, их руки и лица были обожжены, словно к коже прикладывали раскаленный утюг. Возможно, так злоумышленники пытались получить информацию о том, где хранились деньги и ценности. В настоящее время жизнь пострадавших вне опасности, уточнили в СК.
Пресс-служба СК РФ: «По версии следствия, указанные лица в ночь с 8 на 9 мая 2018 года прибыли к домовладению, расположенному по улице Короткая аула Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора Краснодарского края, и тайно проникли внутрь жилища. Они напали на спящих членов семьи, обездвижили их пластиковыми хомутами и скотчем, вскрыли сейф, обыскали домовладение, и, завладев денежными средствами, покинули место преступления».
По ходатайству следствия суд заключил преступников под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства разбойного нападения.
Напомним, нападение произошло на прошлой неделе в Адыгее. Преступники ворвались в дом к родителям экс-чиновника с оружием. Мать Ахеджака погибла. Отец экс-чиновника, его сестра и дочь были ранены. Когда пострадавших увозила скорая, их руки и лица были обожжены, словно к коже прикладывали раскаленный утюг. Возможно, так злоумышленники пытались получить информацию о том, где хранились деньги и ценности. В настоящее время жизнь пострадавших вне опасности, уточнили в СК.
Пресс-служба СК РФ: «По версии следствия, указанные лица в ночь с 8 на 9 мая 2018 года прибыли к домовладению, расположенному по улице Короткая аула Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора Краснодарского края, и тайно проникли внутрь жилища. Они напали на спящих членов семьи, обездвижили их пластиковыми хомутами и скотчем, вскрыли сейф, обыскали домовладение, и, завладев денежными средствами, покинули место преступления».
По ходатайству следствия суд заключил преступников под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства разбойного нападения.
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