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    Арестованы двое бандитов, пытавших семью бывшего вице-губернатора Кубани

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    Арестованы двое бандитов, пытавших семью бывшего вице-губернатора Кубани

    Арестованы двое бандитов, пытавших семью бывшего <nobr>вице-губернатора</nobr> Кубани

    Найдены и арестованы двое преступников, совершивших нападение на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

    О поимке двоих преступников, совершивших нападение на дом бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, сообщила в четверг пресс-служба СК РФ.

    смотретьСемью бывшего кубанского вице-губернатора пытали раскаленным утюгом
    Семью бывшего кубанского вице-губернатора пытали раскаленным утюгом
    Напомним, нападение произошло на прошлой неделе в Адыгее. Преступники ворвались в дом к родителям экс-чиновника с оружием. Мать Ахеджака погибла. Отец экс-чиновника, его сестра и дочь были ранены. Когда пострадавших увозила скорая, их руки и лица были обожжены, словно к коже прикладывали раскаленный утюг. Возможно, так злоумышленники пытались получить информацию о том, где хранились деньги и ценности. В настоящее время жизнь пострадавших вне опасности, уточнили в СК.

    Пресс-служба СК РФ: «По версии следствия, указанные лица в ночь с 8 на 9 мая 2018 года прибыли к домовладению, расположенному по улице Короткая аула Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора Краснодарского края, и тайно проникли внутрь жилища. Они напали на спящих членов семьи, обездвижили их пластиковыми хомутами и скотчем, вскрыли сейф, обыскали домовладение, и, завладев денежными средствами, покинули место преступления».

    По ходатайству следствия суд заключил преступников под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства разбойного нападения.

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