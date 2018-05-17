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    Следователи допросили москвича, избившего пенсионерку до полусмерти. Москва, нападения, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи допросили москвича, избившего пенсионерку до полусмерти

    Следователи допросили москвича, избившего пенсионерку до полусмерти

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    Следователи допросили москвича, избившего пенсионерку до полусмерти

    Следователи допросили москвича, избившего пенсионерку до полусмерти

    Следователи допросили москвича, избившего пенсионерку до полусмерти

      Следователи СКР допросили 25-летнего москвича, который утром 17 мая жестоко избил старушку на улице Борисовские пруды.

      На допросе Владиславу Бричкину сообщили, что он является подозреваемым в покушении на убийство пенсионерки, а также в двух разбойных нападениях на женщин на юге Москвы.

      смотретьНа юге Москвы мужчина с шилом напал на 70-летнюю женщину
      На юге Москвы мужчина с шилом напал на 70-летнюю женщину
      Задержать Бричкина удалось благодаря записям камер наблюдения. На кадрах видно, как он подходит к пожилой женщине и наносит ей удар в голову. Несчастная падает, а Бричкин начинает проверять содержимое ее сумки в надежде достать ценности. В этот момент упавшая женщина пытается пошевелиться, и преступник начинает добивать ее ногами. В одном из пакетов своей жертвы злоумышленник находит шило и наносит им несколько ударов женщине, после чего убегает. Сейчас 70-летняя старушка лежит в реанимации.

      В ближайшее время преступнику будут предъявлены обвинения, а также решится вопрос о его аресте. По данным СМИ, Бричкин ведет асоциальный образ жизни и уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов

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