Следователи допросили москвича, избившего пенсионерку до полусмерти

Следователи СКР допросили
25-летнего москвича, который утром 17 мая жестоко избил старушку на улице Борисовские пруды.
На допросе Владиславу Бричкину сообщили, что он является подозреваемым в покушении на убийство пенсионерки, а также в двух разбойных нападениях на женщин на юге Москвы.
Задержать Бричкина удалось благодаря записям камер наблюдения. На кадрах видно, как он подходит к пожилой женщине и наносит ей удар в голову. Несчастная падает, а Бричкин начинает проверять содержимое ее сумки в надежде достать ценности. В этот момент упавшая женщина пытается пошевелиться, и преступник начинает добивать ее ногами. В одном из пакетов своей жертвы злоумышленник находит шило и наносит им несколько ударов женщине, после чего убегает. Сейчас 70-летняя старушка лежит в реанимации.
В ближайшее время преступнику будут предъявлены обвинения, а также решится вопрос о его аресте. По данным СМИ, Бричкин ведет асоциальный образ жизни и уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов
Задержать Бричкина удалось благодаря записям камер наблюдения. На кадрах видно, как он подходит к пожилой женщине и наносит ей удар в голову. Несчастная падает, а Бричкин начинает проверять содержимое ее сумки в надежде достать ценности. В этот момент упавшая женщина пытается пошевелиться, и преступник начинает добивать ее ногами. В одном из пакетов своей жертвы злоумышленник находит шило и наносит им несколько ударов женщине, после чего убегает. Сейчас 70-летняя старушка лежит в реанимации.
В ближайшее время преступнику будут предъявлены обвинения, а также решится вопрос о его аресте. По данным СМИ, Бричкин ведет асоциальный образ жизни и уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов
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