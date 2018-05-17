Несгораемая одежда и сито для космических лучей: что изобретают российские ученые

Всего неделя остается до открытия Петербургского международного экономического форума. Одной из главных тем на нем будет развитие и господдержка инноваций. За последние годы Россия вдвое увеличила объемы выпуска высокотехнологичной продукции. Такие данные приводятся в последних отчетах Высшей школы экономики.

Инвесторов ждут десятки проектов. Больше всего прорывных разработок — в авиакосмической сфере, в IT и в медицине. Корреспондент НТВ Владимир Аракелов ознакомился с самыми перспективными предложениями.



Механическая рука повторяет движения человека медленно и аккуратно, словно боясь пропустить что-то важное. Никакой самодеятельности — машина считывает сигналы мышц и импульсы мозга инструктора. Механический регулятор, созданный калининградскими учеными, — лишь часть масштабного проекта «Балалайка».



Наталья Шушарина, заместитель директора Института живых систем БФУ имени Канта: «Для чего это надо? Например, управление инвалидной коляской. Мы прикрепляем, и с помощью напряжения мышц инвалид может управлять своим устройством. Есть такое направление как нейлопилотирование. Это управление внешними объектами посредством головного мозга, но на деле называют „силой мысли“. В этом плане она тоже может быть применима».



После кризиса 90-х Россия постепенно возвращает утраченные позиции в науке. В мировых научных изданиях все чаще появляются публикации отечественных специалистов, в лаборатории приходит новое поколение ученых. Причем некоторые даже возвращаются из-за границы. Один из них — Александр Громов. Он работал за рубежом, потом вернулся в Московский институт стали и сплавов, разработал новаторский способ утилизации отходов. Алюминиевые банки не будут разлагаться 500 лет на свалке, а вылетят в трубу со свистом.



Все дело в секретном компоненте. Он разгоняет химическую реакцию и на глазах разлагает алюминий до газа водорода. Профессор Громов уверен: его изобретение не только уменьшит число свалок, но и даст человечеству источник универсальной доступной энергии.



Александр Громов, профессор кафедры цветных металлов и золота НИИТУ МИСИС: «Это сварка, это обогрев вплоть до использования в автодвигателях. Мечта — это сделать автомобиль. Вы едете, выпиваете квас, бросаете банку, а одна банка весит 15 грамм — это эквивалент 20 метрам пробега автомобиля».



А рядом — другие эксперименты с огнем. Пламенем испытывают на прочность инновационную ткань. Форму из нее скоро примерят спасатели северных городов России.



Костюм пожарного для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики позволяет решить сразу несколько проблем. Другая ткань на морозе при попадании воды сразу замерзает и становится хрупкой, а эта не только не боится влаги, но и устойчива. Входить в такой в пожар можно без опаски.



Водостойкий, огнеупорный материал в Институте стали и сплавов разработали по заказу МЧС, но в очереди за формой стоят нефтяники, моряки и даже военные. Предложения поступают и из других стран. Российская разработка оказалась доступнее зарубежных аналогов. Между тем наши ученые разрабатывают не только оборонные технологии.



Корреспондент: «Это этакое сито? Что ловите?»

Анатолий Петрухин, научный руководитель экспериментального комплекса «Невод»: «Мюоны космических лучей — частицы, которые несут нам информацию о состоянии магнитосферы гелиосферы ионосферы».



Размеры гигантские, а улов этой разработки под кодовым названием «Невод» можно разглядеть разве что на экране монитора. Яркие точки — траектории падения на землю космических лучей. По их поведению в атмосфере можно судить о грядущих изменениях погоды.



Анатолий Петрухин: «Наша задача — связать регистрируемые изменения с тем, что происходит в атмосфере. В частности, мы ищем предвестники таких возмущений, как мощные грозы или ураганы».



Изобретение физиков Московского инженерно-физического института позволяет предсказать появление природных катаклизмов во временном промежутке от нескольких часов до пары суток. Это существенное подспорье для метеорологов. Российскими разработками в области предсказания погоды уже заинтересовались в США. Ведь там от ураганов люди страдают куда чаще чем у нас.



Несмотря на то, что в стенах отечественных НИИ появляется немало прорывных разработок, большинство жителей страны ничего о них не знает. Таковы результаты соцопросов. Возможно, все, чего сейчас не хватает современной российской науке, — это немного рекламы.