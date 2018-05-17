Еврокомиссия подала в суд на шесть стран из-за загрязнения воздуха

Европейская комиссия подала в суд иск против шести стран-членов ЕС из-за несоблюдения ими норм загрязнения воздуха.

Об этом сообщил комиссар Еврокомиссии по вопросам окружающей среды Кармену Велла. По его словам, страны, против которых подан иск, должны понести ответственность за отсутствие шагов для очищения воздуха и за сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды.



Кармену Велла, еврокомиссар: «Решение передать дела стран-членов в Суд ЕС было принято от имени всех европейцев. Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно „последних шансов“ за десять лет, чтобы улучшить ситуацию».



По данным пресс-службы Еврокомиссии, иск подан против Германии, Великобритании, Франции, Италии, Венгрии и Румынии. Германию, Великобританию и Францию обвиняют в «превышении предельно допустимых значений диоксида азота и непринятии надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей». Дела Венгрии, Италии и Румынии переданы в суд в связи с «постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10».



Добавим, что с 2008 года в Евросоюзе введены показатели предельной концентрации в воздухе взвешенных частиц PM10, а с 2010 года — диоксида азота.



Между тем повышенный уровень содержания в атмосфере 23 из 28 стран-членов ЕС твердых частиц PM10 и двуокиси азота (NO2) ежегодно становится причиной смерти более 400 тысяч граждан. Потери для экономики Евросоюза оцениваются в 20 млрд евро в год.





