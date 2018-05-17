Российские туристы пытались увезти в чемоданах «пол-отеля» в Анталии

Сотрудники пятизвездочного отеля в турецком Кемере провинции Анталия поймали русских туристов на попытке вывезти целую гору принадлежащих гостинице вещей.

На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники отеля в номере разбирают багаж россиянок, извлекая сумки с рулонами туалетной бумаги, покрывала, мыло и бутылочки с шампунем, упаковки пакетированного чая, целую сумку с фруктами, а также более десятка тарелок.



Опубликованный ролик был озаглавлен «Русские туристы пытаются засунуть в чемоданы половину отеля в Анталии».



