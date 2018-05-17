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    На Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с Крымом в составе России

    4 комментария
    • Фото: ssu.gov.ua
    На Украине выпустили календари к <nobr>ЧМ-2018</nobr> с Крымом в составе России

    На Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с Крымом в составе России

    На Украине выпустили календари к <nobr>ЧМ-2018</nobr> с Крымом в составе России
  • Фото: ssu.gov.ua

    • На Украине выпустили календари с картой, на которой Крым входит в состав России.

    Об этом сообщили на сайте СБУ. В ведомстве отметили, что календари выпустили к чемпионату мира по футболу в России и должны были распостранить по всей территории страны. Однако СБУ удалось изъять всю сувенирную продукцию.

    СБУ Украины: «Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым».

    В связи с этим СБУ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.

    Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей. Украина называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.


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