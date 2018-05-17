На Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с Крымом в составе России

На Украине выпустили календари с картой, на которой Крым входит в состав России.
Об этом сообщили на сайте СБУ. В ведомстве отметили, что календари выпустили к чемпионату мира по футболу в России и должны были распостранить по всей территории страны. Однако СБУ удалось изъять всю сувенирную продукцию.
СБУ Украины: «Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым».
В связи с этим СБУ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.
Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей. Украина называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
СБУ Украины: «Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым».
В связи с этим СБУ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность.
Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей. Украина называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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