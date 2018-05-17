Fake news и их последствия обсудили на юридическом форуме в Петербурге

На юридическом форуме в Санкт-Петербурге сегодня обсуждают уродливые проявления некачественной журналистики, фальшивые новости и их последствия.

Большое скопление юристов в одном месте по определению настораживает любого честного человека, но Петербургский юридический форум в этом смысле исключение. Послушать профессионалов иногда бывает полезно, как сегодня на сессии, посвященной недостоверным, или лживым новостям, по-английски fake news. Лейтмотив сессии можно выразить одним словом: достали. По мнению юристов, журналисты и политики слишком много на себя берут.



Сергей Ильченко, профессор, Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций: «Проблема в том, что юристов и подменяют журналисты. Это не их вина, это их беда».



Мир изменился после терактов 11 сентября. Наступила эпоха шоу-цивилизации. Реальность не считается действительностью, пока ее не покажут по телевидению или в Интернете. Все, что можно визуализировать, вроде пробирки с порошком, предъявленной в Совбезе, автоматически становится доказательством. Система налажена. Аноним выкладывает видео в соцсетях, медиа ссылаются на него как на факт, политики ссылаются на средства массовой информации, фальшивка становится поводом для конкретных решений и действий, включая войну. Как передает корреспондент НТВ Илья Федосов, юристы в шоке. В этой системе им нет места.



Майкл Свейстон, королевский адвокат: «Опасно это, когда недостоверные новости превращаются в действия, несущие опасность для мира и людей».



Майкл Свейстон — известный британский борец с фейками. Это он доказал в судах недостоверный и пропагандистский характер материалов, обвиняющих Россию в нападении на Грузию. Он имел дело с фальшивками украинского происхождения и хорошо знает структуру известных правозащитных организаций, основу которых составляют бывшие американские разведчики и военные. Интересные вещи сегодня рассказали и другие его коллеги-иностранцы, например, Филипп Бартч, доказавший в суде невиновность наших спортсменов и несостоятельность допинговых обвинений.



Сергей Ильченко: «Сегодняшняя сессия доказала, что в зарубежном иностранном сообществе четко знают, что есть ложь, а что есть правда. И самое главное, что они знают, как с ними бороться».



По словам специалистов, с фейковыми новостями закон и суды в состоянии справиться, но первый эшелон защиты — это здравый смысл потребителя. Мы привыкли считать реальностью то, что мы видим, но в век продвинутых компьютерных технологий изображению не всегда стоит доверять, и, получив какую-либо информацию, первым делом стоит задать себе классический вопрос римского права: кому это выгодно, cui prodest?