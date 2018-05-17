В Польше осудили открытие Крымского моста

В МИД Польши заявили, что открытие Россией моста через Керченский пролив без согласия Украины считается нарушением международного права.
В заявлении польского МИД отмечается, что «строительство моста в Крым противоречит заявлениям о приверженности мирному урегулированию конфликта с Украиной, которые неоднократно давались Россией».
Также польские дипломаты обратились к российским властям с призывом «избегать дальнейших нарушений территориальной целостности и независимости Украины», передает РИА Новости.
Мост, соединивший Крым с территорией Краснодарского края, стал самым протяженный в России. Длина сооружения составила 19 километров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год. Запустить движение автомобилей изначально планировали в декабре 2018 года, но работы завершили с опережением графика. Накануне началось регулярное движение по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, торжественное открытие моста с участием президента РФ Владимира Путина состоялось днем ранее.
Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей. Украина называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Также польские дипломаты обратились к российским властям с призывом «избегать дальнейших нарушений территориальной целостности и независимости Украины», передает РИА Новости.
Мост, соединивший Крым с территорией Краснодарского края, стал самым протяженный в России. Длина сооружения составила 19 километров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год. Запустить движение автомобилей изначально планировали в декабре 2018 года, но работы завершили с опережением графика. Накануне началось регулярное движение по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, торжественное открытие моста с участием президента РФ Владимира Путина состоялось днем ранее.
Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей. Украина называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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