Чиновники могут остаться без отпусков из-за работы по исполнению «майского указа»

Спикер Совфеда Матвиенко посоветовала чиновникам приготовиться к тому, что в отпуск они летом не выйдут.
Работа по исполнению нового «майского указа» президента РФ Владимира Путина должна мобилизовать все силы исполнительной власти, поэтому чиновникам, скорее всего, придется отложить летние отпуска. Об этом заявила на совещании в администрации Волгоградской области спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда: «Нам всем предстоит очень серьезная работа. Реализация указа потребует от правительства работы в форсированном режиме, без раскачки, без откладываний на завтра принятия решений, потребует новаторских подходов».
Ранее о необходимости ускорить подготовку документов для исполнения всех проектов из «майского указа» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил, что часть проектов уже реализуется, но для них может понадобиться корректировка бюджета.
Напомним, проекты из нового «майского указа» президента РФ касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, дорог, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта. В документе определены и национальные цели развития до 2024 года. Среди них — рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году — до 80 лет), устойчивый рост реальных доходов и индексация пенсий выше инфляции, двукратное снижение уровня бедности, а также улучшение жилищных условий не менее чем для 5 млн семей в год.
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда: «Нам всем предстоит очень серьезная работа. Реализация указа потребует от правительства работы в форсированном режиме, без раскачки, без откладываний на завтра принятия решений, потребует новаторских подходов».
Ранее о необходимости ускорить подготовку документов для исполнения всех проектов из «майского указа» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил, что часть проектов уже реализуется, но для них может понадобиться корректировка бюджета.
Напомним, проекты из нового «майского указа» президента РФ касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, дорог, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта. В документе определены и национальные цели развития до 2024 года. Среди них — рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году — до 80 лет), устойчивый рост реальных доходов и индексация пенсий выше инфляции, двукратное снижение уровня бедности, а также улучшение жилищных условий не менее чем для 5 млн семей в год.
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