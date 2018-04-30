Пожар произошел в ресторане на юго-востоке Москвы

Возгорание произошло в ресторане «Чайхона» на улице Юных Ленинцев на
юго-востоке столицы.
Из здания эвакуировали около 50 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «Возгорание произошло на крыше здания на ул. Юных Ленинцев, д. 42 На втором этаже здания находится ресторан „Чайхона“», на первом — магазин «Пятерочка».
На месте создан штаб пожаротушения. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.
Источник: «Возгорание произошло на крыше здания на ул. Юных Ленинцев, д. 42 На втором этаже здания находится ресторан „Чайхона“», на первом — магазин «Пятерочка».
На месте создан штаб пожаротушения. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.
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