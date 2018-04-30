В Татарстане неизвестный убил двоих человек лопатой

Неизвестный в Татарстане зарубил насмерть двоих человек лопатой и скрылся.
Двойное убийство произошло в Зеленодольском районе Татарстана. Около 17:00 в поселке Васильево на улице Школа-интернат обнаружили тела двоих убитых. Погибшие — мужчина 1972 года рождения и женщина 1971 года рождения.
По данным источника «Интерфакса», оба были зарублены лопатой. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают.
По данным источника «Интерфакса», оба были зарублены лопатой. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают.
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