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    В Татарстане неизвестный убил двоих человек лопатой

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    В Татарстане неизвестный убил двоих человек лопатой

    В Татарстане неизвестный убил двоих человек лопатой

    Неизвестный в Татарстане зарубил насмерть двоих человек лопатой и скрылся.

    Двойное убийство произошло в Зеленодольском районе Татарстана. Около 17:00 в поселке Васильево на улице Школа-интернат обнаружили тела двоих убитых. Погибшие — мужчина 1972 года рождения и женщина 1971 года рождения.

    По данным источника «Интерфакса», оба были зарублены лопатой. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают.

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