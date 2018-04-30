«Больно. Дорого. Без гарантий»: репортер НТВ поговорил с оскандалившимся психологом Ройтманом

Александра Ройтмана теперь сравнивают чуть ли не с самим повелителем зла. Его работодатель и по совместительству ученица Юлия Гур Арье бьет клиентов, как говорится, наотмашь: можете сойти с ума после наших психологических марафонов.Происходящее на записи одного из тренингов кажется безумием: нелепое раздевание на людях, группа людей, сидящих на полу, будто адепты секты, с вожделением взирающих на своего гуру. Но это так называемая технология негативного воздействия. Эту психотерапевтическую технику придумал Виктор Франкл, врач-невролог, узник нацистского лагеря смерти Освенцим, по зову профессии и совести спасающий от сумасшествия таких же несчастных, как и он сам., бывший директор центра Ройтмана: «По сути, это секта. Цель этих марафонов в том, чтобы обобрать людей».Юлия Гур Арье — гражданка Израиля, вложившая в марафоны Ройтмана, можно сказать, свою душу, разочаровалась и в самом Ройтмане, и в теории великого гуманиста Франкла.: «Группы построены на унижении и боли. Я вложила в этот „бизнес“ полмиллиона долларов, а за все время мы смогли заработать 80 тысяч».В СМИ Израиля и России с подачи Гур Арье появляются гневные публикации: Ройтман аферист, спасайтесь, он практически насилует своих адептов., участник марафонов Ройтмана: «То, что делает сейчас Юлия Гур Арье, на мой взгляд, очень грустно. Мне кажется, что это грязная игра».Сам Александр Ройтман не прячется от журналистов.поговорил с известным психологом и его пациентами и попытался выяснить, действительно ли под вывеской модной клиники обосновалась зловещая секта. Подробности — в репортаже.