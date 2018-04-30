Диета без ограничений: ученые нашли эффективный способ похудеть

Шокирующее открытие израильских ученых переворачивает с ног на голову все сложившиеся представления и предрассудки о еде. На этой неделе выяснилось, что все запреты и рекомендации, о которых все эти годы говорили многие именитые диетологи, не имеют ничего общего с реальными потребностями нашего организма.

Репортер «Центрального телевидения» выяснила, кто и зачем все эти годы кормил нас мифами о вкусной и здоровой пище. Как жить дальше, если все, что нам раньше рассказывали о правильном питании, — ложь?



Сегодня все больше ученых во всем мире независимо друг от друга находят доказательства того, что «здорового питания», общего для всех, не существует в принципе. А те же диетические и, казалось бы, полезнейшие огурцы и кабачки для некоторых людей вообще могут оказаться смертельным выстрелом по здоровью. Например, пока одних горчинка в огурцах и кабачках лечит, других она даже не калечит, а как ластик стирает с лица Земли.



Эксперимент ученых из Института Вейцмана ставит под сомнение все существующие диеты. Универсального для всех здорового питания не существует. Полезные и неполезные продукты для каждого человека свои.



Эран Сегал, исследователь Института Вейцмана в Израиле: «Основной причиной этого феномена, что из-за одной и той же еды один человек будет набирать вес, а другой — терять, мы считаем различия в микрофлоре кишечника этих людей. Потому что так называемые хорошие бактерии в нашем желудке имеют огромное влияние на усваивание пищи и метаболизм».



Такая индивидуальная реакция на одну и ту же еду у разных людей в свою очередь объясняет и разницу в изменениях уровня сахара у них в крови, утверждают ученые. А ведь именно этот показатель больше остальных влияет как на массу тела, так и на состояние организма в целом.



Эран Элинав, профессор Института Вейцмана в Израиле: «Каждый из испытуемых был подключен к системе постоянного мониторинга глюкозы, которая замеряла уровень сахара в крови испытуемых каждые пять минут. В итоге в конце испытания у каждого из 1000 человек мы 2500 раз замерили суточный уровень сахара в крови. Это беспрецедентно для медицины».



Израильские ученые заверяют, что буквально завтра их уникальный метод будет доступен практически каждому.



Подробности — в видеоматериале.