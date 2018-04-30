В центре Москвы 1 мая перекроют движение в связи с праздничными демонстрациями

В столице 1 мая в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыт ряд улиц.

Из-за праздничных мероприятий завтра с 09:00 нельзя будет проехать по Тверской и Моховой улицам. Движение ограничат также по Кремлевской набережной, Варварке и Ильинке — там пройдет первомайская демонстрация.



С 11:00 до 15:00 будут перекрыты Большой Каменный мост и Большая Якиманка.



С 13:00 до 16:30 пешеходными станут улицы Заморёнова, Трёхгорный Вал и Красная Пресня, а в 16:00 откроют улицу Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова.