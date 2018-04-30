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    В центре Москвы 1 мая перекроют движение в связи с праздничными демонстрациями. автомобили, дорожное движение, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Москвы 1 мая перекроют движение в связи с праздничными демонстрациями

    В центре Москвы 1 мая перекроют движение в связи с праздничными демонстрациями

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    В центре Москвы 1 мая перекроют движение в связи с праздничными демонстрациями

    В центре Москвы 1 мая перекроют движение в связи с праздничными демонстрациями

      В столице 1 мая в связи с праздничными мероприятиями будет перекрыт ряд улиц.

      Из-за праздничных мероприятий завтра с 09:00 нельзя будет проехать по Тверской и Моховой улицам. Движение ограничат также по Кремлевской набережной, Варварке и Ильинке — там пройдет первомайская демонстрация.

      С 11:00 до 15:00 будут перекрыты Большой Каменный мост и Большая Якиманка.

      С 13:00 до 16:30 пешеходными станут улицы Заморёнова, Трёхгорный Вал и Красная Пресня, а в 16:00 откроют улицу Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова.

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