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    Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев умственно отсталыми

    3 комментария
    • Фото: Ірина Фаріон / facebook.com
    <nobr>Экс-депутат</nobr> Рады назвала русскоязычных украинцев умственно отсталыми

    Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев умственно отсталыми

    <nobr>Экс-депутат</nobr> Рады назвала русскоязычных украинцев умственно отсталыми
  • Фото: Ірина Фаріон / facebook.com

    • Бывший депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане на Украине — это умственно отсталые предатели.

    Выступая на одном из украинских ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE», Ирина Фарион обвинила русскоязычных граждан Украины в том, что на территории страны продолжаются боевые действия.

    Ирина Фарион: «Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область».

    По ее мнению, причина в том, что в этих регионах преобладает русская культура, передает РИА Новости.

    Ирина Фарион: «Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные».

    Также она назвала русскоязычных граждан «гибридами, отступниками, предателями и ренегатами», которые не имеют права называться украинцами. Фарион предложила радикальное решение языковой проблемы на Украине. Она хочет лишить граждан, говорящих на русском языке, права работать и получать образование.

    Ирина Фарион: «Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят».

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