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    Глава дежурной части полиции Пушкина покончил с собой на даче

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    Глава дежурной части полиции Пушкина покончил с собой на даче

    Глава дежурной части полиции Пушкина покончил с собой на даче

    Начальник дежурной части отдела полиции по подмосковному городу Пушкино найден мертвым на своей даче.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, трагедия произошла на одном из дачных участков СНТ «Лесной».

    Отмечается, что погибший оказался начальником дежурной части полиции города Пушкино. По предварительным данным, он совершил самоубийство, передает ТАСС.

    В полиции подчеркнули, что рядом с телом обнаружено оружие погибшего. Оно было официально зарегистрировано. На даче мужчина находился в свободное от службы время.

    По факту произошедшего проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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