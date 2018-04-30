Дважды потерпевшие: как мошенники наживаются на жертвах угонщиков

Украли автомобиль? Ищите сами. Из десятка угнанных машин полиция находит только две или три. Но при этом помните: на вашей беде, скорее всего, попробуют нажиться мошенники.
В случае исчезновения машины объявления об угоне нужно размещать везде: в соцсетях, на форумах и городских порталах. Но учтите: там же орудуют мошенники. Даже если вам назвали приметы машины, не спешите платить.
У семьи Мишиных угнали машину, пока они были на работе. Оформляя заявление в полицию, рассылая объявления об угоне в соцсетях, они не ожидали, что спровоцируют мошенников.
Вячеслав Мишин, владелец угнанной машины: «Один говорил, что он работает на эвакуаторе и забирал машину. Потом появился еще один товарищ, который якобы работает охранником в боксах, куда машину перегнали».
Но особую примету — белое зеркало — никто назвать не мог. А потом посыпались сообщения от тех, чьи машины якобы тоже угоняли, — все советовали обратиться к бывшему оперативнику Прутникову. Тот вызывал доверие: хорошие отзывы, гонорар — в обмен на машину. Нужен только аванс 20 тысяч. Перевели на карту. А иномарка нашлась через соцсети: девушка с материнского форума увидела ее во дворе. Но даже после этого мошенник имитировал бурную деятельность.
А другой автомобилист Григорий Ярошенко едва не отдал вымогателям 200 тысяч.
Григорий Ярошенко, владелец угнанной машины: «В точности описали содержимое багажника, содержимое карманов дверей, то есть то, что я только что описывал следователю. Я обратно к следователю в кабинет, показываю ему: вот номер, звонили, давайте ловите, машина у них. Он говорит: „Меня это не волнует, это не моя работа. И вообще у меня рабочий день закончен“».
Те, кто не надеется на полицию, идут в сыскные агентства, но и там тоже рискуют. У честного сыщика должна быть лицензия, а на услуги — договор.
Эрнест Асланян, частный детектив: «Нужно посмотреть, давно ли данное агентство существует в этом бизнесе, какие есть отзывы: плохие или хорошие. Агентство без плохих отзывов — это вообще не агентство. Потому что невозможно работать долгие годы и не иметь недопонимания с клиентами, которые приходят к вам именно в самой проблемной ситуации».
Пострадавших водителей все больше, и они объединяются в соцсетях.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
У семьи Мишиных угнали машину, пока они были на работе. Оформляя заявление в полицию, рассылая объявления об угоне в соцсетях, они не ожидали, что спровоцируют мошенников.
Вячеслав Мишин, владелец угнанной машины: «Один говорил, что он работает на эвакуаторе и забирал машину. Потом появился еще один товарищ, который якобы работает охранником в боксах, куда машину перегнали».
Но особую примету — белое зеркало — никто назвать не мог. А потом посыпались сообщения от тех, чьи машины якобы тоже угоняли, — все советовали обратиться к бывшему оперативнику Прутникову. Тот вызывал доверие: хорошие отзывы, гонорар — в обмен на машину. Нужен только аванс 20 тысяч. Перевели на карту. А иномарка нашлась через соцсети: девушка с материнского форума увидела ее во дворе. Но даже после этого мошенник имитировал бурную деятельность.
А другой автомобилист Григорий Ярошенко едва не отдал вымогателям 200 тысяч.
Григорий Ярошенко, владелец угнанной машины: «В точности описали содержимое багажника, содержимое карманов дверей, то есть то, что я только что описывал следователю. Я обратно к следователю в кабинет, показываю ему: вот номер, звонили, давайте ловите, машина у них. Он говорит: „Меня это не волнует, это не моя работа. И вообще у меня рабочий день закончен“».
Те, кто не надеется на полицию, идут в сыскные агентства, но и там тоже рискуют. У честного сыщика должна быть лицензия, а на услуги — договор.
Эрнест Асланян, частный детектив: «Нужно посмотреть, давно ли данное агентство существует в этом бизнесе, какие есть отзывы: плохие или хорошие. Агентство без плохих отзывов — это вообще не агентство. Потому что невозможно работать долгие годы и не иметь недопонимания с клиентами, которые приходят к вам именно в самой проблемной ситуации».
Пострадавших водителей все больше, и они объединяются в соцсетях.
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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