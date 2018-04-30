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    Дважды потерпевшие: как мошенники наживаются на жертвах угонщиков. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, мошенничество, угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДважды потерпевшие: как мошенники наживаются на жертвах угонщиков

    Дважды потерпевшие: как мошенники наживаются на жертвах угонщиков

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    Дважды потерпевшие: как мошенники наживаются на жертвах угонщиков

    Дважды потерпевшие: как мошенники наживаются на жертвах угонщиков

    Дважды потерпевшие: как мошенники наживаются на жертвах угонщиков

      Украли автомобиль? Ищите сами. Из десятка угнанных машин полиция находит только две или три. Но при этом помните: на вашей беде, скорее всего, попробуют нажиться мошенники.

      В случае исчезновения машины объявления об угоне нужно размещать везде: в соцсетях, на форумах и городских порталах. Но учтите: там же орудуют мошенники. Даже если вам назвали приметы машины, не спешите платить.

      У семьи Мишиных угнали машину, пока они были на работе. Оформляя заявление в полицию, рассылая объявления об угоне в соцсетях, они не ожидали, что спровоцируют мошенников.

      Вячеслав Мишин, владелец угнанной машины: «Один говорил, что он работает на эвакуаторе и забирал машину. Потом появился еще один товарищ, который якобы работает охранником в боксах, куда машину перегнали».

      Но особую примету — белое зеркало — никто назвать не мог. А потом посыпались сообщения от тех, чьи машины якобы тоже угоняли, — все советовали обратиться к бывшему оперативнику Прутникову. Тот вызывал доверие: хорошие отзывы, гонорар — в обмен на машину. Нужен только аванс 20 тысяч. Перевели на карту. А иномарка нашлась через соцсети: девушка с материнского форума увидела ее во дворе. Но даже после этого мошенник имитировал бурную деятельность.

      А другой автомобилист Григорий Ярошенко едва не отдал вымогателям 200 тысяч.

      Григорий Ярошенко, владелец угнанной машины: «В точности описали содержимое багажника, содержимое карманов дверей, то есть то, что я только что описывал следователю. Я обратно к следователю в кабинет, показываю ему: вот номер, звонили, давайте ловите, машина у них. Он говорит: „Меня это не волнует, это не моя работа. И вообще у меня рабочий день закончен“».

      Те, кто не надеется на полицию, идут в сыскные агентства, но и там тоже рискуют. У честного сыщика должна быть лицензия, а на услуги — договор.

      Эрнест Асланян, частный детектив: «Нужно посмотреть, давно ли данное агентство существует в этом бизнесе, какие есть отзывы: плохие или хорошие. Агентство без плохих отзывов — это вообще не агентство. Потому что невозможно работать долгие годы и не иметь недопонимания с клиентами, которые приходят к вам именно в самой проблемной ситуации».

      Пострадавших водителей все больше, и они объединяются в соцсетях.

      Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».

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