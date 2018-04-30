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    Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25. Афганистан, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25

    Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sobhani
    Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25

    Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25

    Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25
    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sobhani

      • Больше 20 человек стали жертвами взрывов в Кабуле. Теракты произошли в районе, где располагаются иностранные дипмиссии, представительство НАТО, а также спецслужбы Афганистана.

      Первое самодельное устройство сработало рано утром. Когда на место прибыли военные, полицейские и медики, прогремел второй взрыв.

      По последним данным, погибли 25 человек. Десятки получили ранения. Среди жертв теракта — фотограф французского информагентства AFP. Сейчас место происшествия оцеплено. Ответственность за двойную атаку пока никто на себя не взял. По предварительным данным, оба взрывных устройства привели в действие смертники.

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