Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 25

Больше 20 человек стали жертвами взрывов в Кабуле. Теракты произошли в районе, где располагаются иностранные дипмиссии, представительство НАТО, а также спецслужбы Афганистана.

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Первое самодельное устройство сработало рано утром. Когда на место прибыли военные, полицейские и медики, прогремел второй взрыв.



По последним данным, погибли 25 человек. Десятки получили ранения. Среди жертв теракта — фотограф французского информагентства AFP. Сейчас место происшествия оцеплено. Ответственность за двойную атаку пока никто на себя не взял. По предварительным данным, оба взрывных устройства привели в действие смертники.