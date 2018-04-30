В Калининграде разгорелся скандал из-за участия собак в акции «Бессмертный полк»

В Калининграде разгорается спор между чиновниками и общественниками. Активисты добиваются, чтобы в акции «Бессмертный полк» смогли участвовать собаки. Решение по этому вопросу еще не принято, но хозяева животных уже начали тренировки со своими питомцами.

Терьеры, овчарки и доберманы стройной колонной маршируют вокруг воинского мемориала погибшим советским воинам. Такие тренировки тут проходят трижды в неделю. Около 40 человек со своими четвероногими питомцами готовятся участвовать в шествии «Бессмертного полка» в День Победы.



Татьяна Сенцова, участница акции: «Мы считаем, что собаки имеют право участвовать в празднике. Сколько они жизней спасли! Сколько жизней положили».



Ольга Скороходова, участница акции: «Собаки бок о бок с людьми воевали на фронтах. И это не только овчарки. Были колли, были просто крупные дворняжки. Из них формировали целые отряды. Саперы, связисты, санитары, взрывники».



Участники акции уже подготовили плакаты, посвященные собакам-фронтовикам. За военные подвиги многие животные получили правительственные награды. Знаменитый пес-сапер Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги». А в июне 1945 года во время парада Победы раненого четвероногого героя пронесли по Красной площади на руках.



Инициатором идеи стала Екатерина Карамарина. Она убеждена: людям нужно напомнить, что собаки внесли огромный вклад в победу над фашизмом.



Екатерина Карамарина, организатор акции: «Собака была готова отдать жизнь свою беспрекословно. И на сегодняшний день собаки-спасатели спасают нас, и мы беспрекословно свою жизнь им доверяем. Но почему-то возникли споры. Кощунством считают».



Идея Екатерины понравилась далеко не всем. В Интернете разгорелась бурная дискуссия. Споры продолжились и в местном совете ветеранов. Мнения разделились. Главный вопрос тех, кто против, смогут ли владельцы собак обеспечить безопасность горожан, пришедших на праздник.



Владимир Нижегородцев, председатель комитета Союза участников ВОВ и ветеранов ВМФ: «Вы представляете, что будет, если собака, хотя бы одна, сорвется с цепи? И это в центре города, где в „Бессмертном полку“ идут в основном женщины, идут с детьми. Кто будет отвечать за это?»



Пока городские чиновники и общественность спорят о том, есть ли место животным на праздничном шествии, желающих вступить в ряды «мохнатого полка» становится все больше.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Вероники Николаевой.