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    На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили

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    • Фото: Oleg Filipas / facebook.com
    На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили

    На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили

    На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили
  • Фото: Oleg Filipas / facebook.com

    • Соратника бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Олега Филипаса избили в Кременчуге.

    Неизвестные ворвались в частный дом, где находился Филипас, избили его и скрылись. Мужчину доставили в больницу с переломами ног, предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.

    Потерпевший рассказал, что на него напали трое мужчин в масках. По факту нападения организована следственная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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