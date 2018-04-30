На Украине неизвестные избили соратника Саакашвили

Соратника бывшего президента Грузии,
экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Олега Филипаса избили в Кременчуге.
Неизвестные ворвались в частный дом, где находился Филипас, избили его и скрылись. Мужчину доставили в больницу с переломами ног, предплечий, многочисленными ранами головы и туловища.
Потерпевший рассказал, что на него напали трое мужчин в масках. По факту нападения организована следственная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Потерпевший рассказал, что на него напали трое мужчин в масках. По факту нападения организована следственная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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