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    В Тихом океане произошло мощное землетрясение

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    В Тихом океане произошло мощное землетрясение

    В Тихом океане произошло мощное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе островного государства Вануату.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился на расстоянии 99 километров от города Порт-Вила — столицы тихоокеанского островного государства Вануату.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Государство Вануату расположено в сейсмоактивной зоне Тихого океана, где часто происходят землетрясения, которые могут стать причиной разрушительных цунами.

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