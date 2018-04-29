Из торгового центра в Нью-Йорке поступили сообщения о стрельбе

Полиция американского мегаполиса оцепила торговый центр в связи с сообщениями о стрельбе.
Как сообщил на своей странице в Twitter портал пожарной службы Нью-Йорка NYCFireWire, один человек был задержан в торговом центре нью-йоркского района Статен-Айленд в связи с сообщениями о стрельбе.
Во время паники, возникшей из-за предполагаемой стрельбы, пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.
Очевидцы сообщают, что после звуков, похожих на выстрелы, в здании торгового центра началась паника и давка. К месту происшествия прибыло большое количество машин полиции и экстренных служб. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Во время паники, возникшей из-за предполагаемой стрельбы, пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.
Staten Island Mall — sounds like caos & confusion. NYPD has 1 person in custody, initially went out as an active shooter incident. MCI50 transmitted by EMS. They have 1 patient, injuries from a fall when people were running out of the mall. Unclear what exactly happened.— NYCFireWire (@NYCFireWire) 29 апреля 2018 г.
Очевидцы сообщают, что после звуков, похожих на выстрелы, в здании торгового центра началась паника и давка. К месту происшествия прибыло большое количество машин полиции и экстренных служб. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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