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    Из торгового центра в Нью-Йорке поступили сообщения о стрельбе

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    Из торгового центра в Нью-Йорке поступили сообщения о стрельбе

    Из торгового центра в <nobr>Нью-Йорке</nobr> поступили сообщения о стрельбе

    Полиция американского мегаполиса оцепила торговый центр в связи с сообщениями о стрельбе.

    Как сообщил на своей странице в Twitter портал пожарной службы Нью-Йорка NYCFireWire, один человек был задержан в торговом центре нью-йоркского района Статен-Айленд в связи с сообщениями о стрельбе.

    Во время паники, возникшей из-за предполагаемой стрельбы, пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.




    Очевидцы сообщают, что после звуков, похожих на выстрелы, в здании торгового центра началась паника и давка. К месту происшествия прибыло большое количество машин полиции и экстренных служб. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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