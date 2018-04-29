В Иране пять женщин в накладных бородах и усах проникли на футбольный матч

Иранские футбольные болельщицы переоделись в мужчин, чтобы проникнуть на стадион, куда — по закону — не пускают женщин.
Болельщицы иранского футбольного клуба «Персеполис» купили накладные бороды, усы и парики, сняли хиджабы, переоделись в мужскую одежду и — в нарушении всех правил — сумели попасть на матч любимой команды.
Фотографии пятерых смелых болельщиц опубликовали фанатские сообщества «Персеполиса»: на видео женщины вместе со всеми исполняют кричалки и размахивают флагами.
При этом усилия фанаток были не напрасными: в этот день «Персеполис» одержал победу с разгромным счетом 3:0, благодаря которой стал чемпионом Ирана.
В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Однако в марте этого года президент страны Хасан Роухани во время визита в Тегеран президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино пообещал отменить этот запрет.
Ранее дисквалифицированный болельщик из Турции, которому запретили посещать стадион, смог посмотреть на игру любимой команды, арендовав автокран. Мужчина возвышался над трибунами стадиона и, не нарушая запрет, следил за игрой.
Фотографии пятерых смелых болельщиц опубликовали фанатские сообщества «Персеполиса»: на видео женщины вместе со всеми исполняют кричалки и размахивают флагами.
При этом усилия фанаток были не напрасными: в этот день «Персеполис» одержал победу с разгромным счетом 3:0, благодаря которой стал чемпионом Ирана.
В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи. Однако в марте этого года президент страны Хасан Роухани во время визита в Тегеран президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино пообещал отменить этот запрет.
Ранее дисквалифицированный болельщик из Турции, которому запретили посещать стадион, смог посмотреть на игру любимой команды, арендовав автокран. Мужчина возвышался над трибунами стадиона и, не нарушая запрет, следил за игрой.
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