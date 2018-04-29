«Зенит» и ЦСКА разошлись миром в Петербурге

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» не смогли определить победителя в центральном матче
28-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
Теперь ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 52 очками. «Зенит», который также продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, находится на четвертой строчке с 50 баллами.
Теперь ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 52 очками. «Зенит», который также продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, находится на четвертой строчке с 50 баллами.
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