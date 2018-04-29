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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    «Зенит» и ЦСКА разошлись миром в Петербурге

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    «Зенит» и ЦСКА разошлись миром в Петербурге

    «Зенит» и ЦСКА разошлись миром в Петербурге

    «Зенит» и ЦСКА разошлись миром в Петербурге
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» не смогли определить победителя в центральном матче 28-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

    Теперь ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 52 очками. «Зенит», который также продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, находится на четвертой строчке с 50 баллами.

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