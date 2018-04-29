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    Apple разрешит обновляться без Wi-Fi

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    • Фото: @GottaBeMobile / twitter.com
    Apple разрешит обновляться без <nobr>Wi-Fi</nobr>

    Apple разрешит обновляться без Wi-Fi

    Apple разрешит обновляться без <nobr>Wi-Fi</nobr>
  • Фото: @GottaBeMobile / twitter.com

    • В компании Apple пошли навстречу пользователям, жаловавшимся на ограничение, которое не позволяет обновлять программы и ПО, используя мобильный Интернет.

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    Apple разрешит пользователям скачивать обновления программного обеспечения без использования Wi-Fi, сообщает портал Akket.com.

    Нововведение коснется не только смартфонов, но и iPad, имеющих слот для SIM-карты. Предполагается, что новая возможность появится в iOS 12, которую Apple представит 4 июня.

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