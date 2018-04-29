Apple разрешит обновляться без Wi-Fi

В компании Apple пошли навстречу пользователям, жаловавшимся на ограничение, которое не позволяет обновлять программы и ПО, используя мобильный Интернет.
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Apple разрешит пользователям скачивать обновления программного обеспечения без использования Wi-Fi, сообщает портал Akket.com.
Нововведение коснется не только смартфонов, но и iPad, имеющих слот для SIM-карты. Предполагается, что новая возможность появится в iOS 12, которую Apple представит 4 июня.
Нововведение коснется не только смартфонов, но и iPad, имеющих слот для SIM-карты. Предполагается, что новая возможность появится в iOS 12, которую Apple представит 4 июня.
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