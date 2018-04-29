Революция без цвета: почему смена власти в Армении не стала новым Майданом

Происходящее в Армении — не цветная революция. До сегодняшнего дня это было, с одной стороны, давлением оппозиции, с другой — реакцией власти, которая ради сохранения спокойствия в республике не только ушла в отставку, но и пообещала не выдвигать кандидатов от своей партии на грядущих выборах. Пока им удается сохранять равновесие. Удастся ли его удержать — это сейчас главный вопрос.



Самые масштабные протесты в Армении прошли в понедельник, в день отставки Саргсяна, на площади Республики. Оппозиция говорит о 160 тысячах митингующих. Власти — о 35 тысячах.



Оппозицию успех окрыляет. Ее лидер в интервью НТВ объясняет: уход Саргсяна — это только начало, в политическое небытие должна, мол, отправиться и правящая Республиканская партия.



Никол Пашинян, депутат Национального собрания Армении, партия «Елк»: «Саргсян должен был отдавать себе отчет, что потерял власть в Армении. И все республиканцы, все без исключения, должны были отдавать себе отчет. Единственная задача, которую они сейчас должны решить, — это мирная передача власти».



Иначе Пашинян угрожает собирать людей на площадях каждый день — до победного. Власти поначалу согласились на новые переговоры, но, услышав такие требования, передумали, посчитав их шантажом.



Роберт Кочарян, экс-президент Армении: «Чего требует Никол Пашинян? Дайте мне власть сейчас, немедленно! Власть — это не чемодан, чтобы его взять и передать. Это конкретные люди, парламент, депутатский корпус, у них тоже есть самолюбие. И вынуждать их идти против своей совести, своих взглядов, своих представлений о политике, шантажировать их большой массой людей — это абсолютно другая крайность».



После очередного вечернего митинга молодые люди утром отмывают площадь Республики водой из фонтана. При всей эмоциональности этих протестов, в них не чувствуется агрессии. На улицах Еревана нет ни одной разбитой витрины, сожженного автомобиля, да даже костра.



На следующий день после отставки Саргсяна в центре Еревана состоялось еще одно многотысячное шествие. Но здесь ни лозунгов, ни политических требований не было, только флаги и цветы. В День памяти жертв геноцида армян политика, какой бы острой она сейчас ни была, отходит на второй план. Но день тишины градуса не снижает. На следующий день об отставке объявляет министр спорта Армении и присоединяется к протестующим. При этом он утверждает: не ищите здесь призраков Майдана. Их нет.



Грачья Ростомян, экс-министр спорта Армении: «Всё было внутри. Это единственное движение, которое настоящее, армянское. Не было других каких-то соросов-моросов, не очень хороших людей не было».



Ему вторят люди на площади, рассказывая, что готовы стоять, сколько нужно, потому что терпеть прежнюю власть уже нет сил. Тут действительно много молодежи, которая по-русски уже не очень, но немало и людей в возрасте.



Назначить нового премьера может только парламент, а там большинство у правящей Республиканской партии. Еще в четверг ее представитель объяснил: оппозиционеру Пашиняну власти не видать, и республиканцы скоро найдут нового кандидата в премьеры. Но спустя два дня все круто меняется, и выставлять своего кандидата партия власти отказывается. По всему выходит, что может поддержать и Пашиняна. В оппозиции тот давно и не раз призывал: Армении хорошо бы выйти из Евразийского экономического союза, который продвигает Россия, да и к членству в военном блоке ОДКБ тоже есть вопросы. Но теперь обещает не делать никаких резких геополических движений и сохранить с Россией партнерские отношения.



Резкие движения опасны и из-за тлеющего конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, где Россия остается гарантом мира. И тут лидеру уличных протестов, если ему удастся-таки взять реальную власть, нужно исключительное хладнокровие.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.