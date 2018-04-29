«Вопросов больше нет»: сирийцы в Гааге разоблачили «химатаку» в Думе

Российский посол в ОЗХО привез в Гаагу целую делегацию жителей города Дума, чтобы они рассказали, что произошло на самом деле. Россия заинтересована в том, чтобы узнали правду.
Александр Шульгин, посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ в ОЗХО: «Разослали приглашения веером, не только по электронной почте, но с курьером передавали эти приглашения в посольства. Американцы костьми ложились для того, чтобы отговорить своих, мягко выражаясь, единомышленников от участия в этом брифинге».
В Гаагу из Думы приехали 17 человек. Все они очень устали: сначала в российское посольство, потом на закрытый брифинг в здании ОЗХО. Все готовы говорить.
Муфа ан-Нистри, медбрат: «Я заступил в тот день в 7:00. Вдруг начали поступать люди с симптомами удушья, это были пострадавшие в результате обрушения здания, они надышались пылью. Никаких признаков химатаки не было. Даже характерного запаха не было».
Они ведь абсолютно убеждены, что их хотят выслушать. Но из 40 пришедших на брифинг от западного блока — только испанцы и греки. Глава ОЗХО уже объявил: лучше его отложить, пока эксперты не закончат работу, сирийцев послушать, конечно, интересно, но потом.
Питер Форд, бывший посол Великобритании в Сирии: «Западные государства уже объявили, что все это постановка, что сирийцы говорят под диктовку, французы даже назвали брифинг маскарадом, который помешал экспертам на месте поговорить со свидетелями. Но это неправда».
Александр Шульгин, посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ в ОЗХО: «Из этой группы, которую мы привезли, как минимум шесть человек уже были опрошены инспекторами ОЗХО. Они дали им соответствующие показания, инспектора сказали — нам все понятно, вопросов больше нет».
Представители стран исполкома ОЗХО слушали сирийскую делегацию примерно два часа. Теперь каждый должен доложить своему правительству о том, что он услышал и какие он сам сделал выводы из услышанного.
Подробности — в репортаже.
В Гаагу из Думы приехали 17 человек. Все они очень устали: сначала в российское посольство, потом на закрытый брифинг в здании ОЗХО. Все готовы говорить.
Муфа ан-Нистри, медбрат: «Я заступил в тот день в 7:00. Вдруг начали поступать люди с симптомами удушья, это были пострадавшие в результате обрушения здания, они надышались пылью. Никаких признаков химатаки не было. Даже характерного запаха не было».
Они ведь абсолютно убеждены, что их хотят выслушать. Но из 40 пришедших на брифинг от западного блока — только испанцы и греки. Глава ОЗХО уже объявил: лучше его отложить, пока эксперты не закончат работу, сирийцев послушать, конечно, интересно, но потом.
Питер Форд, бывший посол Великобритании в Сирии: «Западные государства уже объявили, что все это постановка, что сирийцы говорят под диктовку, французы даже назвали брифинг маскарадом, который помешал экспертам на месте поговорить со свидетелями. Но это неправда».
Александр Шульгин, посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ в ОЗХО: «Из этой группы, которую мы привезли, как минимум шесть человек уже были опрошены инспекторами ОЗХО. Они дали им соответствующие показания, инспектора сказали — нам все понятно, вопросов больше нет».
Представители стран исполкома ОЗХО слушали сирийскую делегацию примерно два часа. Теперь каждый должен доложить своему правительству о том, что он услышал и какие он сам сделал выводы из услышанного.
Подробности — в репортаже.
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